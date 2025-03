BCE corta taxas de juro em 25 pontos base

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu hoje baixar as taxas de juro em 25 pontos base, a sexta redução desde que iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024, considerando que o "processo desinflacionista está bem encaminhado".

"A inflação continuou a evoluir globalmente em consonância com as expectativas dos nossos especialistas e as projeções mais recentes estão em estreito alinhamento com as anteriores perspetivas de inflação", indica o BCE, em comunicado, acrescentando que as perspetivas são agora de que a inflação global se situe em 2,3% em 2025, 1,9% em 2026 e 2% em 2027.

A taxa de inflação para 2025 foi revista em alta devido a "uma dinâmica mais forte dos preços dos produtos energéticos", explica o banco central.

As taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de depósito, às operações principais de refinanciamento e à facilidade permanente de cedência de liquidez vão ser reduzidas para, respetivamente, em 2,50%, 2,65% e 2,90%.

Esta redução já era antecipada pelos analistas consultados pela Lusa, que indicam ainda assim incerteza quanto a futuros cortes.