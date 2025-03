PSD compromete-se com redução de custos com creche e pré-escolar

O PSD assumiu, hoje, o compromisso de redução de custos com Creche e Pré-escolar, garantindo a gratuidade dos alunos do primeiro e segundo escalão que frequentam o pré-escolar e em fazer uma diminuição progressiva dos terceiros e quartos escalões, quer nas creches, quer no pré-escolar.

Esse mesmo compromisso foi reforçado na sequência de uma visita do PSD ao Centro Infantil Maria Eugénia Canavial. Nuno Maciel destacou que a candidatura social-democrata quis renovar o compromisso de “continuar a fazer o que tem feito em termos de redução dos custos da educação para com as famílias”.

Neste momento, o social-democrata sublinhou ainda que "mantendo por base aquilo que é o princípio da equidade, as famílias com mais carências, dos primeiros e segundos escalões terão a frequência gratuita no pré-escolar, como já têm no primeiro ciclo. (…) Também continuaremos a apoiar financeiramente as instituições particulares que promovem a educação para a primeira infância, apoiando as famílias, garantindo que esta oferta de ensino coabita entre o público e o privado".

O candidato lançou ainda farpas à oposição, dizendo que, ao contrário desta, "não vimos a apregoar aqui falsas promessas, sabemos que temos condições para realizar esta mesma medida, falando a verdade aos madeirenses e dizendo que este compromisso é para assumir".

Este é um compromisso para com o sector da educação, seguindo o princípio da equidade, "garantindo que todas as crianças e jovens têm direito e acesso a uma educação tendencialmente gratuita".