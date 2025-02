PSG nas meias-finais da Taça de França com quatro golos lusos

O detentor do título Paris Saint-Germain qualificou-se hoje para as meias-finais da Taça de França em futebol, ao golear fora o Stade Briochin, do quarto escalão, por 7-0, com quatro golos portugueses.

O médio João Neves inaugurou o marcador, aos 16 minutos, e Gonçalo Ramos, desta vez no 'onze', conseguiu um 'hat-trick', com tentos aos 36, 48 e 58, o segundo de grande penalidade.

Desire Doue, aos 55 minutos, Senny Mayulu, aos 66, e Ousmane Dembélé, aos 85, apontaram os outros tentos do conjunto comandado pelo espanhol Luis Enrique, que não utilizou Nuno Mendes (suplente) e Vitinha (lesionado).

Antes, o 'secundário' Dunquerque, orientado pelo treinador português Luís Castro, voltou a surpreender na prova, ao virar de 0-2 para 3-2 no reduto do Brest, depois de nos oitavos de final ter eliminado fora o Lille.

A formação primodivisionária começou melhor e ganhava por dois golos após uma hora, face aos remates certeiros do luso-francês Mathias Pereira Lage, ex-internacional sub-21 luso, aos 45 minutos, e de Mahdi Camara, aos 60.

O conjunto que segue no nono posto do segundo escalão reagiu, no entanto, na fase final e começou a dar a volta ao resultado aos 66 minutos, com um tento de Vicent Sasso, que em Portugal passou por Beira-Mar, Sporting de Braga, BSAD e Boavista.

O 'herói' dos forasteiros foi, no entanto, o suplente guineense Opa Sangante, que entrou aos 65 minutos e 'bisou', com tentos aos 81 e 85, qualificando o Dunquerque.

Nas 'meias', já estavam o Cannes, do quarto escalão, que superou em casa o Guingamp, da Ligue 2, por 3-1 e o Reims, vencedor por 5-3 nos penáltis, após 1-1 nos 90 minutos, na visita ao Angers, num duelo entre equipas da Ligue 1, em dois jogos disputados na terça-feira.