Bom dia. Estas são as principais primeiras páginas dos jornais e revistas nacionais que se publicam nesta quinta-feira, 27 de Fevereiro.

Na revista Visão:

- "Francisco. O legado e o exemplo"

- "Às armas! Quanto valem os exércitos da Europa"

- "Polémica. Como a lei dos solos abala o Governo"

- "Vamos todos viver 100 anos? Os avanços da ciência para prolongar a vida com qualidade"

Na revista Sábado:

- "Mitos da alimentação. O segredo para perder peso sem dietas radicais"

- "Novas suspeitas sobre juiz que fez acórdão com Inteligência Artificial"

- "Lojas contratam ladrões para testar sistemas de segurança"

- "A paixão de Fernanda Torres pela vida simples de Lisboa. Atriz divide-se entre Portugal e o Brasil"

- "Novos casos de incompatibilidade no Governo. Empresa fatura 127 mil euros em contratos públicos"

No Correio da Manhã:

- "Montenegro advogado em negócio de casinos. Empresa familiar mantém relação com a Solverde"

- "Atual primeiro-ministro defendeu concessionária em acordo com o Estado"

- "Benfica 1 Sp. Braga 0. Águia voa para as 'meias' nas asas de Pavlidis"

- "Gil Vicente-Sporting. Borges diz que leões deviam ter mais quatro ou cinco pontos"

- "Crise no Manchester. Amorim ganha 14,5 milhões se for despedido"

- "Parcerias com privados. Ministra quer PPP no Hospital de Loures"

- "Vítimas de 3 a 11 anos. Marido de ama abusa de seis meninas"

- "Mortes por overdose crescem 16%"

- "Novo recorde. Avaliação das casas dispara 14,5% em apenas um ano"

- "Óbito. Irmão mais velho de Marco Paulo morre aos 84 anos"

No Público:

- "Há 176 novos hotéis previstos para os grandes centros. Porto suplanta Lisboa"

- "Casa Branca. Trump aperta cerco aos 'media' e já escolhe jornalistas que o acompanham"

- "Território. Parlamento aprova alterações à lei dos solos"

- "Entrevista. 'Não se pode afastar cenário de um exército europeu na Ucrânia'. Marta Temido, eurodeputada, aborda a agenda de defesa da UE"

- "Segurança. Especialistas criticam posição 'anticiência' da Protecção Civil"

- "Terras raras. Acordo entre Ucrânia e EUA sem garantias de segurança"

- "Autárquicas. PCP rejeita em definitivo frente de esquerda em Lisboa"

- "Negócios. Valor das trocas comerciais entre países da CPLP caiu 20%"

- "Cinema. John Carpenter segundo Thoret: um conservador e um metafísico"

- "Saúde. Gastos com prestação de serviços no SNS sobem 12% e atingem 231 milhões de euros"

- "Relatório. Ministério da Saúde não avisou INEM sobre a greve dos técnicos de emergência"

No Jornal de Notícias:

- "Juntas substituem-se ao Governo e pagam apoio de dez euros por botija de gás"

- "Ministério não avisou INEM de greves que deixaram milhares sem socorro"

- "Taça de Portugal. Benfica 1-0 Braga. Carrega Pavlidis"

- "Ex-combatente e sem-abrigo morto à pedrada em Lisboa"

- "Carnaval. Adereços de um careto custam pelo menos mil euros"

- "Imigração. Só 3,3% dos estrangeiros podem votar"

- "Overdose. Cocaína é a droga que mais mata em Portugal"

- "Arouca. Nova 'cidade' com casas baratas e projeto gratuito"

No Diário de Notícias:

- "Preços do aluguer de carros afundam 15% por excesso de oferta"

- "Olena Yahupova [escrava das tropas russas na região ocupada de Zaporijia]. 'O mais importante que os russos me tiraram são as minhas memórias'"

- "Segurança. Diretor da PJ reforça preocupação com crimes de ódio"

- "Banca. Lucro do BCP atinge recorde de 906 milhões"

- "Futebol. Circo e maus árbitros. Mourinho em guerra com o 'sistema' turco"

- "Michelin. Marlene Vieira e as mulheres na gastronomia: 'Se puder dar essa força, vou fazê-lo'"

- "Guerra. Macron, o 'objeto político não identificado', aterra em Lisboa para fechar venda de artilharia pesada francesa"

No Negócios:

- "Avaliações da TAP entregues ao Governo dia 17 de março"

- "CEO do BCP deixa farpa a preço do Novo Banco"

- "Empresas travam prémios por dúvidas sobre isenção de IRS"

- "Sarmento antecipa que PIB volte a surpreender"

- "Nunca existiram tantas criptomoedas. E agora?"

- "Ricardo Maia Magalhães. 'Investimentos fluiriam com mais facilidade' se existissem regras claras. Sócio da Cerejeira Namora, Marinho Falcão não acredita nos prazos do PRR"

- "Energia. Trump leva EDP a adiar offshore nos EUA até 2029"

No Jornal Económico:

- "Bruxelas simplifica regras para alavancar investimento em 50 mil milhões"

- "Macron está em Portugal para assinar acordos bilaterais e aprofundar relações"

- "Millennium BCP atinge lucro recorde de 906 milhões e dá 72% aos acionistas"

- "Dono da Altice France abate dívida com credores em troca de 45% da empresa.

- "Natixis quer fechar o ano com 3.000 colaboradores"

- "Dono do Grupo RAR [Nuno Macedo Silva] ocupa o 23º lugar dos mais ricos da Forbes Portugal"

- "SC Investments e Fundo da Arrow Global acordam transação do Tróia Resort"

- "EDP Renováveis regista prejuízos de mais de 500 milhões"

- "Tesla cai 10% em dois dias com corte de vendas recorde na Europa"

No Record:

- "Benfica 1-0 Sp Braga. Fogo nos pés. Pavlidis marca 11.º golo nas últimas 10 partidas e apura águia"

- "Gil Vicente-Sporting. 'Não temos grandes soluções', Rui Borges queria plantel maior"

- "FC Porto. Sistema de Anselmi sem benefícios. Aposta em 3 defesas não rende"

- "Andebol. Sporting 32-29 Frederica. Leão de olho nos quartos"

- "Liga das Nações. Bélgica 0-1 Portugal. Navegadoras seguem em alta"

No O Jogo:

- "Benfica 1-0 Braga. As costas de Pavlidis. Bruno Lage. 'Cá para fora saem as fotografias, mas nós vemos o filme'/ Carlos Carvalhal. 'Há muita gente com pêlo na venta'"

- "Gil Vicente-Sporting. Quase uma equipa de indisponíveis. Rui Borges. 'O onze que está de fora é o campeão nacional'"

- FC Porto. Martim Fernandes ameaça reinado de João Mário"

- "Futebol feminino. Golo de Carole põe Portugal no topo"

- "Internacional. United bate Ipswich [3-2]. Amorim: 'Há momentos difíceis em todas as profissões'"

E no A Bola:

- "Benfica 1-0 SC Braga. Mais perto do Jamor. Benfica marca encontro com o Tirsense nas meias-finais/ Pavlidis faz 11.° golo em 10 jogos numa partida sempre controlada pelos donos da casa"

- "Taça de Portugal. Gil Vicente-Sporting. Pote de volta após paragem das seleções. Leão em Barcelos com meio plantel de fora. José Pedro Pinto reencontra Rui Borges com os olhos na final"

- "FC Porto. Tomás Pérez dá bons indícios. Dragões em transição digital inauguram portal do sócio"

- "Bélgica 0-1 Portugal. Navegadoras de vento em popa"