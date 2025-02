Kremlin diz que Trump mostrou contenção ao lidar com "o canalha" Zelensky

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo realçou hoje que o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o seu vice-presidente, JD Vance, mostraram contenção ao lidar com "o canalha" Volodymyr Zelensky, em reação à conversa tensa na Casa Branca.

"Penso que a maior mentira de Zelensky, entre todas as suas mentiras, é a sua declaração na Casa Branca de que o regime de Kiev estava sozinho em 2022, sem apoio. A forma como Trump e Vance se contiveram e não deram uma bofetada a este canalha é um milagre de contenção", destacou a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, através da rede social Telegram.

A porta-voz acusou ainda Zelensky de ser "desagradável com todos".

"Está a morder a mão que o alimentou", sublinhou ainda, em declarações à televisão russa.

Também o enviado especial russo, Kirill Dmitriev, e o ex-presidente russo Dmitri Medvedev, já tinham classificado hoje como histórico o confronto entre Trump e Zelensky.

"Histórico", escreveu na rede social X o chefe do Fundo Russo de Investimento Direto e o enviado especial do Presidente russo, Vladimir Putin, nas conversações russo-americanas realizadas em 18 de fevereiro na Arábia Saudita, Kirill Dmitriev.

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitri Medvedev, também saudou o confronto que sucedeu hoje entre os dois presidentes na Casa Branca.

Zelensky deixou a Casa Branca prematuramente após o confronto com Trump e a Casa Branca indicou que a prevista conferência de imprensa conjunta de ambos estava cancelada.

A Casa Branca confirmou que os Estados Unidos e a Ucrânia suspenderam as negociações em torno do acordo que previa que Washington continuaria a fornecer ajuda a Kiev em troca de acesso às "terras raras" do país.