Nos dias 22 e 23 de fevereiro, o PS-M teve o seu XXII Congresso, onde Paulo Cafofo reafirmou a sua liderança, após uma contestação interna inconsequente. Ao contrário do líder do PSD-M, perante esse cenário, Cafofo foi a votos para que se clarificasse o rumo que os militantes achavam importante seguir.O PS-M apresenta-se a eleições com uma liderança comprometida e determinada em fazer melhor e diferente do que se tem feito em termos de gestão da coisa pública, na Madeira. Gerir o que é de todos nós exige responsabilidade e transparência e por isso o PS-M leva a eleições um homem íntegro, conciliador e de boa índole. Por ter estas caraterísticas, o Paulo Cafofo atrai para a sua órbita pessoas que valorizam essa postura.

Os madeirenses merecem ser governados por pessoas honestas, solidárias, empáticas, com valores humanistas, em suma. Essa é a matriz socialista.

Muitos socialistas da Madeira, como eu, já ouviram, em algum momento da sua vida, a afirmação: “estás no partido errado”.

O PS é o partido errado?

Errado é quem está num partido que gera pobres, há 50 anos. Errado está quem milita e vota num partido com o intuito de receber favores e emprego em troca. Errado está quem usa a administração pública e as autarquias para beneficiar os militantes do PSD-M. Errado está quem tem enriquecido à custa dos cargos que ocupa. Errado está quem manipula e brinca com a benevolência do povo. Que condiciona as opções políticas com base na chantagem.

E nós é que estamos errados?

Nós, socialistas, que temos lutado contra a pobreza e a repressão? Que temos lutado pela liberdade e autonomia de cada cidadão. Sim, de cada cidadão. O PSD-M reclama por mais autonomia regional, mas não é para conceder mais autonomia aos madeirenses. O PSD-M quer é mais autonomia para decidir pelos outros. Enquanto nós, socialistas, queremos criar as condições para que cada pessoa decida o que fazer da sua vida.

Nós estamos errados? Nós, socialistas, que não nos resignamos com a injustiça, com as dificuldades das pessoas e com os atropelos aos direitos dos cidadãos?

Nós, socialistas, que mesmo na oposição, não desistimos?

NÓS ESTAMOS NO PARTIDO CERTO. Nós estivemos, estamos e estaremos no lado certo da história. Nós fazemos e somos história, de resistência e de esperança no Futuro.