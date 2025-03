Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Marina dispara preços contrariando APRAM. Paula Cabaço garante que os Portos da Madeira “são completamente alheios” à actualização do tarifário. Subidas até 88% estão a gerar indignação na náutica de recreio. Concessionária do terminal do Funchal lembra que não há aumentos desde 2019. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 15.

Exposição a ecrãs gera atrofia. No Dia Europeu da Terapia da Fala, Ana Marques nota um aumento de casos de perturbações no neurodesenvolvimento e lamenta falta de professores de educação especial. Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil acompanha 170 crianças. * Doente oncológica internada no corredor da urgência.

Mas há mais para ver na edição desta quinta-feira. País a caminho de eleições antecipadas. Moção de confiança será rejeitada e Marcelo aponta 'Legislativas' já para Maio.

Fique também a saber. “O PSD vai ser altamente penalizado”. “Nós não tivemos linhas vermelhas quando constituímos o movimento em 2009, não vamos ter agora”, afirma o cabeça-de-lista do JPP, Élvio Sousa.

E, por fim, Taxi no palco da Quinta Calaça. Icónica banda de rock português dá concerto no 73.º aniversário do Clube Naval do Funchal.

