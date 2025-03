BE lembra que já havia questionado Governo e congratula-se com integração de valências no Novo Hospital

"O BE congratula-se com estas anunciadas alterações nos planos iniciais do Governo Regional, subscrevendo, agora, as mudanças preconizadas pela nossa candidatura e por técnicos de saúde, entre os quais um antigo responsável do serviço de psiquiatria do SESARAM, que tanto tem pedido a construção de uma ala psiquiátrica, sem que ninguém lhe tenha dado qualquer crédito", afirmou hoje Roberto Almada na sequência da comunicação divulgada pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

Novo Hospital prevê áreas destinadas à radioterapia e internamento psiquiátrico Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas desmente acusações do Bloco de Esquerda

O líder bloquista argumenta, a propósito das questões hoje esclarecidas pela Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, que "apesar de várias vezes indagados, por inúmeras vozes da sociedade civil", nem esta Secretaria, nem a da Saúde, "tinham vindo a público assumir a integração destas duas valências no novo Hospital".

Não deixa de ser curioso que, após duas campanhas eleitorais (em Setembro de 2023 e maio de 2024), em que o BE levantou estas e outras questões acerca da saúde regional, só agora, após dois anos de silêncio a este respeito, o Governo Regional venha assumir, pela primeira vez, que o novo Hospital terá um serviço de radioncologia e uma ala de internamento psiquiátrico Roberto Almada

O dirigente partidário recorda ainda que, tal como foi referido na sua declaração inicial, "o Governo Regional ainda estava a tempo de garantir a integração destas valências no Hospital Central e Universitário da Madeira, uma vez que a conclusão da obra está apenas prevista para 2027".

"Este esclarecimento da SREI - que agora fica escrito! - é a prova de que vale sempre a pena lutar por melhores condições de vida para a população, prova a justeza das reivindicações da nossa candidatura e a falta que o Bloco faz na cena política e no Parlamento Regional", sublinha Roberto Almada.