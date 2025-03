Novo Hospital prevê áreas destinadas à radioterapia e internamento psiquiátrico

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas assegurou, hoje, que o novo Hospital Central e Universitário da Madeira, actualmente em construção, contempla áreas destinadas à radioterapia e internamento psiquiátrico.

Na origem do esclarecimento emitido pela tutela está uma denúncia do Bloco de Esquerda (BE) que, numa iniciativa política na passada segunda-feira, disse que o projecto do Novo Hospital não previa uma Unidade de Radioncologia, de forma a "garantir tratamento de radioterapia e outro tipo de tratamentos oncológicos para os doentes do Sistema Regional de Saúde". O partido denunciava ainda que o SESARAM não garantia a construção de uma unidade aguda para o internamento de doentes do foro psiquiátrico.

Numa nota remetida ao início desta tarde às redacções, o Governo a Secretaria que "o Hospital Central e Universitário da Madeira, actualmente em construção, tem prevista uma área de cerca 1.800 m2 destinada ao espaço funcional da radioterapia, para tratamentos oncológicos, a qual incluirá, entre outras, duas salas de radioterapia, uma sala de tomografia computorizada, uma sala de braquiterapia, uma sala de radio-cirurgia, assim como um conjunto de gabinetes médicos, gabinetes de tratamento e áreas de recobro".

O mesmo comunicado avança que "o Hospital Central e Universitário da Madeira tem prevista uma área de cerca 3.200 m2 destinada ao espaço funcional da saúde mental, com áreas específicas para a psiquiatria de adultos, pedopsiquiatria e unidade tratamento toxicodependência, em regimes de ambulatório e internamento, incluindo, entre outros, 14 quartos para internamento de adultos (dois quatros isolamento), nove quartos para internamento pediátricos (dois quatros isolamento), gabinetes médicos, gabinetes de tratamento e salas de terapia".