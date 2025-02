Mediação egípcia anuncia recomeço de "discussões intensivas" sobre Gaza

As delegações de Israel e do Qatar retomaram hoje "discussões intensivas" no Cairo sobre as próximas fases do cessar-fogo na Faixa de Gaza, com a participação de representantes norte-americanos, anunciou o Governo egípcio, um dos países mediadores.

Os negociadores estão a discutir formas de garantir "a implementação de acordos anteriormente assinados" entre Israel e o grupo islamita Hamas e a entrega contínua de ajuda humanitária ao território palestiniano, segundo os serviços de imprensa do executivo do Cairo.

Israel anunciou hoje que iria enviar uma delegação para o Cairo para prosseguir as conversações, mediadas por Egito, Qatar e Estados Unidos, depois de o Hamas ter entregado os corpos de quatro reféns na noite passada, em troca da libertação de centenas de prisioneiros palestinianos, ao abrigo da primeira fase do cessar-fogo que termina no sábado.

Uma segunda etapa, planeada para começar no domingo, prevê o fim definitivo da guerra e a libertação dos últimos reféns mantidos na Faixa de Gaza, mas o acordo entre as partes permanece bastante incerta.

A terceira e última fase do entendimento será dedicada à reconstrução do enclave palestiniano, um projeto gigantesco estimado pela ONU em mais de 53 mil milhões de dólares (50,9 mil milhões de euros).

O Hamas disse hoje de manhã que estava pronto para reiniciar conversações com Israel e que a única maneira de libertar os restantes reféns que conserva na sua posse seria um novo compromisso.

Israel "não tem outra escolha a não ser iniciar as negociações para a segunda fase", sustentou o grupo palestiniano.

As autoridades israelitas indicaram por seu lado que não pretendem retirar as suas tropas do corredor Filadélfia, uma zona tampão de 14 quilómetros entre a Faixa de Gaza e o Egito, apesar de a saída estar estipulada no acordo de cessar-fogo com o Hamas.

O grupo armado palestiniano advertiu que qualquer tentativa israelita de manter uma zona tampão no corredor seria uma "violação flagrante" do acordo.

Israel deveria começar a retirar os seus militares do Corredor Filadélfia no sábado e concluí-la em oito dias.

A última transferência de prisioneiros e reféns foi a última planeada ao abrigo da primeira fase de seis semanas do cessar-fogo.

O Hamas devolveu 33 reféns, incluindo oito corpos, em troca de quase dois mil prisioneiros palestinianos em cadeias israelitas.

O conflito na Faixa de Gaza foi desencadeado por um ataque sem precedentes do Hamas no sul do território israelita em 07 de outubro de 2023, fazendo cerca de 1.200 mortos e 250 reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar em grande escala, que provocou mais de 48 mil mortos, na maioria civis, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, e destruiu o enclave palestiniano.