Associação Solidária e de Intervenção Comunitária do Garachico recebe carrinha de nove lugares

Será entregue amanhã uma carrinha de nove lugares à Associação Solidária e de Intervenção Comunitária do Garachico (ASICG), uma Instituição Particular de Solidariedade Social sob a forma de associação sem fins lucrativos.

A iniciativa realiza-se, pelas 16h00, no Quartel Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, e conta com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Trata-se de um projecto no âmbito do Orçamento Participativo da RAM, que foi um dos vencedores do mesmo, tendo obtido 756 votos.

O projecto incluiu a aquisição de uma carrinha de 9 lugares de transporte de passageiros com mobilidade reduzida para a população da freguesia de Câmara de Lobos.

O projecto teve um Orçamento de 142 233,10 euros, a entidade gestora é a Associação Solidária e de Intervenção Comunitária do Garachico (ASICG) e implica parcerias com a Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, a Associação Casa do Voluntário, o Clube Desportivo Garachico, a Paróquia de São Sebastião - Diocese do Funchal, a Cáritas Diocesana do Funchal, o Centro de Saúde de Câmara de Lobos, o Instituto de Segurança Social da Madeira IP-RAM e o Serviço de Saúde da RAM.

O projecto gerontológico de apoio à população sénior da Freguesia de Câmara de Lobos visa a criação de um Banco de Ajudas Técnicas de Apoio à Mobilização e Marcha, tendo sido adquirido material ortopédico e geriátrico para ir ao encontro das carências desta população da freguesia de Câmara de Lobos.