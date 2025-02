Vejas as fotos do concerto de estreia da nova orquestra criada pela madeirense Patrícia Gomes em Londres

A nova orquestra criada pela jovem madeirense de 21 anos, Patrícia Khachkalyan Gomes, denominado “…nOva philharmOnia” estreou-se ontem igreja St James em Sussex Gardens, no centro de Londres.

O primeiro concerto da nova orquestra foi dedicado a Debut e a directora artística e mestrina é a aluna do 4.º ano do curso de perfomance de oboé na Royal College of Music Patrícia Khachkalyan Gomes , que estudou no Conservatório - Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode.

A responsável pela orquestra disse ao DIÁRIO que o concerto correu muito bem.

Já como maestrina, participou em vários projetos, incluindo a primeira edição do Festival de Direção do RCM, onde dirigiu um dos andamentos da Serenata para Sopros em Mi bemol Maior de W. A. Mozart. Patrícia foi a maestrina e diretora artística do Vaughan Williams 150 – the Chamber Orchestra Project, em Novembro de 2022, onde, juntamente com o oboísta Alex Franklin, interpretaram o renomado Concerto para Oboé do compositor. Em Junho de 2023, Patrícia lidera o projecto Roots, com uma orquestra de cordas, no qual teve a oportunidade de interpretar o Concerto para Cordas em Ré de Joly Braga Santos.

No intervalo do concerto foi servido vinho português aos participantes, que foi oferecido por um emigrante e empresário madeirense.

O evento contou com o apoio de vários entidades a destacar de alguns emigrantes empresários madeirenses do Reino Unido e marcaram presença no evento o Cônsul Geral de Portugal em Londres, Manuel do Vale e o adido Social da Embaixada de Portugal, Fernando Sousa.