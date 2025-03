48 chefias qualificadas em segurança e comportamento do incêndio rural

Entre os dias 24 e 27 de Março, o Serviço Regional de Protecção Civil organizou o 3.º Curso de Segurança e Comportamento do Incêndio Rural de 2025, enquadrado no programa de aprontamento do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR).

De acordo com a tutela, só este ano, esta formação especializada e centrada na interpretação da dinâmica do incêndio em espaços naturais e na interface com perímetros urbanos, já capacitou 48 elementos que lideram as equipas de intervenção no terreno.

Estas competências técnico-operacionais são "essenciais para a segurança das forças durante as operações de supressão de incêndios rurais", destaca a Protecção Civil em comunicado de imprensa.

Com uma forte componente prática, a acção teve lugar nas instalações do Serviço Regional de Proteção Civil, através da sua Divisão de Formação e contou com a acreditação da Escola Nacional de Bombeiros. Além disso, a formação foi cofinanciada pelo Fundo Social Europeu+, no âmbito do Programa MADEIRA 20-30.