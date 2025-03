Funchal entre as cidades que registaram um aumento da procura de casas para comprar por residentes fora da UE

O Funchal está entre as cidades, onde no ano passado houve um aumento da procura de casas para comprar por residentes fora da UE.

Segundo o Idealista, ao Funchal junta-se Bragança, Porto e Lisboa.

A evolução do seu interesse ficou praticamente inalterada em cinco grandes cidades (Braga, Setúbal, Santarém, Vila Real e Viseu). E caiu na Guarda, Leiria, Ponta Delgada e em Castelo Branco". Idealista

O Idealista revela ainda que "praticamente todas as 20 capitais de distritos portuguesas possuem uma procura de casas para arrendar por estrangeiros fora da UE bem superior ao interesse despertado por quem mora dentro destas fronteiras – a única exceção é o Funchal, na ilha da Madeira (47,8%)".

Viseu é a grande cidade onde os estrangeiros fora da comunidade europeia predominam a procura no mercado de arrendamento habitacional (80,2%), seguida de Braga (78,2%) e Leiria (75,1%). Também no Porto (65,7%), Lisboa (59,8%) e em Faro (56,3%) estas famílias dominam a procura". Idealista

No último ano, acrescenta ainda o Idealista, "a procura de casas para arrendar por estrangeiros fora da UE cresceu em 11 municípios, com Portalegre, Faro e Funchal a liderar as subidas". Por outro lado, conforme refere, "este indicador estabilizou em Aveiro e caiu em oito concelhos (Guarda, Castelo Branco, Santarém, Viseu, Leiria, Bragança, Beja e Viana do Castelo)".