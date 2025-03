Cruzeiro de Leonardo Jardim entra a vencer no Brasileirão

O Cruzeiro, do português Leonardo Jardim, venceu, no sábado, hoje o recém-promovido Mirassol (2-1), enquanto o Sport, de Pepa, ficou-se pelo 'nulo' com o São Paulo (0-0), em jogos da jornada inaugural do campeonato brasileiro de futebol.

Em Belo Horizonte, os golos de Dudu (14 minutos) e Gabriel Barbosa (22) revelaram-se suficientes para a 'raposa' levar a melhor sobre um oponente que antes do intervalo conseguiu encurtar distâncias, por Lucas Ramón (45+3), já depois de Reinaldo ter falhado uma grande penalidade.

À mesma hora, Pepa, que já tinha orientado o Cruzeiro em 2023 - durante somente dois meses e sem sucesso -, não conseguiu conduzir o clube de Recife, recém-promovido ao Brasileirão, ao triunfo na casa do São Paulo.

Os portugueses João Silva e Sérgio Oliveira foram titulares no 'leão da ilha', ao passo que Cédric Soares viu a igualdade do banco de suplentes do clube paulista.

Nesta ronda destaque ainda para o duelo entre dois treinadores portugueses, com o campeão Botafogo, agora treinado por Renato Paiva, a visitar o Palmeiras, de Abel Ferreira.

O histórico Santos, que conseguiu regressar ao principal escalão, é agora orientado por Pedro Caixinha, que esteve nas duas últimas épocas no Bragantino, e visita o Vasco da Gama na ronda um.