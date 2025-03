Mais de 800 casas danificadas no Sudoeste da China após abalo em Myanmar

Mais de 800 casas ficaram danificadas na cidade de Ruili, na província de Yunnan, no sul da China, após o forte sismo que abalou Myanmar (ex-Birmânia) na sexta-feira, divulgou hoje a agência de notícias chinesa Xinhua.

Até ao momento, cerca de 2.840 habitantes da cidade chinesa, localizada a cerca de 300 quilómetros do epicentro do sismo, foram afetados, segundo fontes do governo municipal citadas pela Xinhua.

Após o terramoto, os governos locais mobilizaram várias equipas para esforços de ajuda, vigilância de riscos geológicos, inspeções de projetos de conservação de água, reparações de instalações elétricas e manutenção de emergência de estradas.

Duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros durante o sismo e receberam cuidados médicos, disseram as autoridades locais, acrescentando que o fornecimento de água, eletricidade, transportes e comunicações "voltaram ao normal" em Ruili.

Um sismo de magnitude 7,7 na escala de Richter provocou na sexta-feira vítimas mortais e o colapso de vários edifícios e monumentos em Myanmar, no sudeste asiático. De acordo com os mais recentes números divulgados pela junta militar birmanesa, um total de 1.002 pessoas morreram, 2.376 ficaram feridas e 30 estão desaparecidas no sismo que atingiu o centro-norte de Myanmar.

O sismo foi registado às 12:50 (06:20 em Lisboa) e ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros, com epicentro a cerca de 17 quilómetros de Mandalay, a segunda cidade da Birmânia, com 1,2 milhões de habitantes, e 270 quilómetros a norte da capital Naipidau.

As forças armadas birmanesas, que estão no poder desde o golpe de Estado de 2021, declararam o estado de emergência em seis áreas: Sagaing, Mandalay, Magway, Shan, Naipidau e Bago.

Em Banguecoque, na Tailândia, a cerca de mil quilómetros de distância, foram registados, até ao momento, 10 mortos e 100 desaparecidos.