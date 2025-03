Montenegro agradece "excelência do atendimento médico e competência dos profissionais do SNS"

O primeiro-ministro agradeceu hoje "a excelência do atendimento médico e a competência dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde", depois de ter estado algumas horas no hospital de Santa Maria para tratar "um episódio de arritmia cardíaca".

"É com tranquilidade que estou a caminho de casa para descansar no fim de semana, depois de uma passagem pelo Hospital de Santa Maria, onde tratei um episódio de arritmia cardíaca. Mais uma vez testemunhei a excelência do atendimento médico e a competência dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado a todos e aproveito para agradecer também as muitas mensagens de carinho que recebi", escreveu na rede social X, cerca de 40 minutos depois de ter tido alta hospitalar.

O primeiro-ministro deixou o hospital de Santa Maria, em Lisboa, cerca das 20:40, depois de ter dado entrada cerca das 13:00, tendo sido encaminhado para a cardiologia devido à sintomatologia que apresentava.

"Está tudo bem, foi um episódio de arritmia cardíaca, uma questão que me aflige de quando em vez, muito esporadicamente", afirmou Luís Montenegro aos jornalistas, dentro do carro em que deixou o hospital.

O primeiro-ministro disse que, ao ter tido sintomas hoje de manhã, "não havia alternativa" a não ser deslocar-se ao hospital.

"Estou bem, podem estar tranquilos e, já agora, quero tranquilizar os portugueses (...) Está tudo tranquilo e vou descansar no fim de semana e retomar a agenda normal na próxima segunda-feira", afirmou, numa breve declaração aos jornalistas que estavam à porta do hospital.

Questionado se poderia detalhar o que se passou, respondeu: "Quero sobretudo desejar-vos um bom fim de semana. Foram os últimos a estar comigo antes de sair e os primeiros depois de sair", afirmou, sorridente.

Pouco depois das 19:00, o presidente do Conselho de Administração da ULS de Santa Maria, Carlos das Neves Martins, avançou à Lusa informações sobre este breve internamento do primeiro-ministro.

"Sensivelmente às 13:00, o primeiro-ministro deu entrada no hospital e, em função da sintomatologia, foi dirigido à cardiologia onde está ainda internado. Mas o prognóstico é favorável e espera-se que tenha alta nas próximas horas", afirmou então.

Hoje, o primeiro-ministro teve agenda pública de manhã em Lisboa, mas cancelou a que tinha prevista à tarde em Alcobaça (Leiria), tendo sido substituído pelo ministro da Economia, Pedro Reis.

De manhã, Luís Montenegro presidiu à reunião sobre o projeto Parque Cidades do Tejo, onde participou na reunião com a participação dos municípios envolvidos, tendo prestado declarações aos jornalistas quando saiu, cerca das 12:30.

Na segunda-feira, a agenda de Luís Montenegro tem três pontos: o "Land Defence Industry Day", em Vila Nova de Gaia (distrito do Porto), a visita a três Unidades de Saúde Familiar em Santa Maria da Feira (Aveiro) e, à tarde, presidirá ao Conselho Superior de Segurança Interna, em Lisboa.