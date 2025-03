Reino Unido agradece a EUA por trégua mas reitera preferência por cessar-fogo total

O Governo britânico agradeceu aos Estados Unidos "pelos seus esforços" para alcançar uma trégua com a Rússia no mar Negro, mas reiterou a preferência por um "cessar-fogo total, imediato e incondicional".

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico disse que Londres está em contacto contacto com os EUA e a Ucrânia após a conclusão das negociações de hoje em Riade.

"O Presidente [ucraniano, Volodymyr] Zelensky já demonstrou que a Ucrânia é a favor da paz, ao propor um cessar-fogo total, imediato e incondicional. Esperamos que o Presidente [russo, Vladimir] Putin aceite esta proposta sem mais demoras", vincou.

O Governo britânico acrescentou que continua a trabalhar "em estreita colaboração com os parceiros internacionais com vista a uma paz duradoura e estável".

Os Estados Unidos anunciaram um acordo com as delegações ucraniana e russa para uma trégua dos combates no mar Negro, no âmbito das negociações na Arábia Saudita sobre o conflito na Ucrânia.

Os dois países concordaram "garantir a segurança da navegação, eliminar o uso da força e impedir o uso de embarcações comerciais para fins militares no mar Negro", afirmou a Casa Branca, que fez o anúncio do acordo com Kiev e Moscovo em declarações separadas.

Nos textos, Washington indicou também que as partes deram o seu acordo para "desenvolver medidas" com vista a proibir os ataques às instalações energéticas russas e ucranianas.