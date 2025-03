Brasil criou em Fevereiro número recorde de empregos formais

O Brasil criou 431.995 empregos formais em Fevereiro, um número recorde para um mês desde que há registos, graças a um impulso no setor de serviços, anunciou ontem o Governo.

O volume de empregos criados na maior economia da América Latina foi mais do que o dobro do registado em janeiro e 40% maior do que no mesmo mês do ano passado, segundo dados do Ministério do Trabalho.

O setor dos serviços foi responsável por mais de metade dos postos de trabalho criados (254.812), seguido pelo comércio, construção e agricultura.

Nos últimos 12 meses, o país registou um saldo positivo de 1,7 milhões de empregos, quase mais 200 mil do que nos 12 meses anteriores.

A taxa de desemprego cifrou-se em 6,8% em Fevereiro, mais três pontos percentuais que em Janeiro.