Todas as redes de transportes devem estar em tempo real no Google Maps

O professor universitário e especialista em transportes Álvaro Costa defendeu que todas as redes de transportes devem ter os horários em tempo real no Google Maps, e não desenvolver uma aplicação móvel para cada rede.

"Não precisa de ser um sistema nacional. Põe na Google. O que muitas autoridades estão a fazer é criar 'apps'. Quem vem de fora, não lhe interessa a 'app' deste ou daquele município. Não vai descarregar 'apps' de cada município", defendeu ontem Álvaro Costa aos jornalistas, à margem do Seminário de Transporte Rodoviário do jornal Transportes & Negócios, que decorreu hoje num hotel do Porto.

O especialista, também consultor da empresa Trenmo, disse esperar "que num curto espaço de tempo se consiga pôr todas as redes na Google".

Questionado sobre qual o motivo para tal ainda não ter acontecido, Álvaro Costa considera que "muitas autoridades [de transporte] passaram essa responsabilidade para os operadores, que agora vai ser das autoridades".

"Aquilo parece tecnológico, mas é preciso conhecer o produto", nomeadamente a relação entre a informação dos horários e trajetos e o serviço efetivamente prestado, sem disrupções, já que ter "informação que não é fiável é quase pior do que não a ter".

Para o académico, "toda a parte de informação ao público tem de ser melhorada, porque as pessoas não sabem onde andam os autocarros", e as autoridades "têm de ter sistemas onde as pessoas consigam saber onde andam os autocarros".

Durante a sua intervenção no seminário, Álvaro Costa considerou que o setor está "a esquecer-se do produto" que vende, que é "a rede e o serviço ao passageiro".

"Nós estamos aqui a discutir outras coisas sem discutir a rede. As formas como estamos a trabalhar as redes não são as melhores", defendeu.

O especialista lembrou ainda que pelo facto de, numa rede no Algarve, haver informação disponibilizada em tempo real relativamente aos autocarros, tal significou "grandes ganhos de passageiros".

"Se uma pessoa - e nós temos cada vez mais turistas - não sabe onde ir buscar informação de transportes, não vai andar de transportes públicos", vincou.