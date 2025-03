Funchal continua a formar para a desmaterialização dos procedimentos urbanísticos

Cumprida que foi a promessa eleitoral de desmaterialização dos procedimentos, apresentada publicamente em Novembro de 2024, a autarquia do Funchal continua a concretizar, deste modo, a transparência na tramitação dos processos de licenciamentos urbanísticos.

Decorridos quatro meses sobre a implementação da plataforma digital, justifica-se a realização de mais uma sessão de trabalho conjunta, promovida pela Câmara em articulação com a Ordem dos Arquitectos, com vista à partilha de contributos que resultam da experiência prática do uso desta nova plataforma pelos arquitetos.

“Nestes quatro meses de utilização da plataforma, o nível de satisfação dos técnicos que a utilizam tem sido bastante satisfatório”, revelam os dados.

Em curso estão agora sessões com as outras ordens profissionais, de modo a abranger a generalidade dos técnicos, autores e coordenadores, que intervêm no processo de licenciamento urbanístico.