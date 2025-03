Ruth Marlene hoje na Ribeira Brava

A conhecida intérprete de 'A Moda do Pisca Pisca', 'Coisinha Sexy' e 'Queres é Festa', Ruth Marlene, sobe ao palco, esta quinta-feira, pelas 21 horas, na Ribeira Brava. O espectáculo está inserido nas comemorações do 563.º aniversário da freguesia.

Mas a animação musical começa muito antes. Pelas 18 horas a jovem cantora madeirense Júlia Ochôa subirá ao palco, seguindo-se às 19 horas Valter Fernandez.

Leonardo Sousa, às 20 horas, será o responsável por animar o público antes do concerto da Ruth Marlene.



Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

10h15 -XXXIII Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela;

Às 10h15 a Oficina de Teatro Corpus, da Escola Secundária Francisco Franco, apresenta a peça 'Um não sei quê';

12h00 - Grupo de Teatro Amarelo da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol com a peça 'As barbas de Sua Senhoria' de Teresa Rita Lopes

15h00 - Grupo de Teatro O Comboio, da Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva, apresenta Peça 'Viriato',



12h00 - Assinatura do Protocolo de Cooperação entre a Ordem dos Engenheiros e a Universidade da Madeira no Colégio dos Jesuítas;

18h00 às 20h00 - O artista Gil Nuno apresenta uma exposição de desenhos e ainda um conto sobre a temática das pessoas em situação de sem-abrigo. A exposição estará patente até 19 de Abril, no Jacafé, na Rua dos Ferreiros.

Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal - SINTAB -Trabalhadores da ECM - Empresa de Cervejas da Madeira em greve

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 20 de Março, Dia Mundial do Sapo, Dia Mundial da Agricultura, Dia Internacional da Felicidade, Dia Mundial da Saúde Oral, Dia da Língua Francesa e Dia Mundial do Teatro para a Infância e Juventude:

43 - Nasce o poeta romano Publius Ovidius Naso, conhecido como Ovídio, autor de "Ara amatoria" e "Metamorfoses".

1792 - Morre, aos 79 anos, o escritor e pedagogo português Luís António Verney, autor de "O Verdadeiro Método de Estudar".

1942 - II Guerra Mundial. Em Portugal, é determinado o racionamento da energia elétrica e de gás.

1991 - Morrem duas pessoas na sequência da queda de um avião na Base Aérea de Sintra.

2006 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga o primeiro diploma do mandato presidencial, que alinha o Ensino Superior português com o Processo de Bolonha, que reorganiza os ciclos e graus do Ensino Superior, de acordo com o compromisso firmado pelos signatários da Declaração de Bolonha de constituírem, até 2010, um espaço europeu de Ensino Superior.

2014 - Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, reunidos em Bruxelas, decidem reforçar as sanções contra a Rússia devido à anexação da Crimeia, acrescentando 12 nomes à lista de pessoas alvo de sanções.

2016 - O Presidente norte-americano, Barack Obama, torna-se o primeiro líder dos Estados Unidos a visitar Cuba nos últimos 88 anos.

2019 - A Comissão Europeia anuncia uma multa de 1,49 mil milhões de euros à tecnológica norte-americana Google por práticas abusivas na publicidade 'online' que condicionaram a concorrência, sendo a terceira penalização do género imputada por Bruxelas àquela companhia.

2020 - Covid-19: A Comissão Europeia anuncia uma suspensão "inédita" das regras de disciplina orçamental impostas aos países da União Europeia, para permitir que os estados-membros "estimulem o quanto quiserem" as suas economias.

2022 - O Benfica conquista pela 19.ª vez a Taça de Portugal de voleibol masculino, ao vencer a Fonte do Bastardo por 3-1, em final disputada em Viana do Castelo.

2024 - Morre, aos 57 anos, António Pacheco, antigo futebolista, jogou no Benfica e no Sporting, entre outros clubes.

Pensamento do dia

"A maior parte das coisas de que falamos são medíocres. E daqui vem que neste estilo de falar se deve empregar quem quer conseguir fama". Luís António Verney (1717-92), pedagogo português.