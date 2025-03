"O Governo está aqui, não para fazer milagres, mas para apoiar quem quer trabalhar e quem quer criar a riqueza"

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, sublinhou, esta quarta-feira, 19 de Março, que o papel do Executivo Madeirense não é "fazer milagres", mas sim "apoiar quem quer trabalhar e quem quer criar a riqueza".

O governante discursava na cerimónia de abertura da nova loja DS Crédito/DS Seguros, em Câmara de Lobos, uma ocasião para fazer um balanço à situação económica da Região.

"A economia de uma região, de um país ou de uma cidade é um trabalho colectivo, ou há trabalho e concertação nos objectivos, ou não há", começou por dizer o chefe do Executivo Madeirense, em jeito de justificação para a evolução da Região "que está em crescimento económico acelerado há 47 meses".

Esse crescimento económico é constatável num aumento exponencial do PIB da Região, que subiu, de 2015 a 2024, 68%. É bom termos a noção de que crescimentos como o que estão a acontecer na Madeira, acontecem esporadicamente em poucas regiões do mundo. Há alguns casos como o de Singapura, mas nós, em 2015, tínhamos um produto interno bruto, ou seja, a riqueza criada na Madeira era de cerca de 4.200 milhões de euros e fechamos 2024 com 7.122 milhões. Se tivermos o orçamento aprovado até ao Verão a estimativa é crescermos acima dos 7.600 milhões de euros. Miguel Albuquerque

Segundo o líder do Governo Regional, os resultados económicos colocam a Madeira "indiscutivelmente como a segunda região mais rica do país".

"Estamos com 108 acima do PIB nacional e só temos à nossa frente Lisboa, porque tem as grandes empresas sedeadas lá", destacou, apelando ao trabalho conjunto para "ultrapassar rapidamente Lisboa e continuar a crescer".

O desafio que se impõe agora, afirmou Albuquerque, é o de a Região conseguir "manter uma economia aberta, pequena, com renovação das áreas de negócios", sem esquecer a ambição.

O Grupo DS está presente na Região Autónoma da Madeira há sete anos, através da empresa Vitor Freitas & André Lda, que explora as marcas DS Seguros, DS Intermediários de Credito, DS Imobiliária e DS Travel na Região, empregando mais de 40 pessoas nos concelhos do Funchal, de Machico, de Santa Cruz e, agora, Câmara de Lobos.

A cerimónia de abertura da nova loja DS Crédito/DS Seguros, em Câmara de Lobos, contou com a presença de representantes nacionais do grupo.