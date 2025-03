Nunca desistir das nossas convicções

Os madeirenses expressaram a sua vontade no voto e tomaram as suas decisões. O Partido Socialista sofreu uma derrota significativa nestas eleições, não conseguindo transmitir de forma eficaz a sua mensagem política. Agora, com responsabilidade e visão de futuro, é essencial que todos nós façamos uma reflexão profunda sobre os resultados, compreendamos a escolha popular e repensemos as nossas estratégias. Enquanto partido fundador da democracia e da liberdade em Portugal, o PS continuará a assumir o seu papel, fiscalizando a atividade governativa e defendendo as suas causas, sem hesitações. Podem contar connosco para apresentar propostas alternativas em todas as áreas do desenvolvimento e para lutar pelos direitos dos madeirenses, sempre fiéis aos nossos valores e compromissos.

É o fim de um ciclo da minha vida, enquanto deputado na Assembleia Legislativa da Madeira. Esta experiência foi extremamente enriquecedora, tanto a nível político, como pessoal. Durante estes anos, apresentei e defendi diversas propostas, assumi a liderança do Grupo Parlamentar do PS; presidi à 6.ª Comissão Especializada de Educação, Cultura e Desporto; integrei o Conselho Económico e Social e, ainda hoje, represento a Região no Conselho Nacional de Educação.

Foram quase seis anos de luta política por uma Madeira melhor, participando nos debates e na troca de ideias em defesa da Autonomia, da Liberdade e da Democracia. Foi um trabalho árduo, mas desempenhado com total compromisso, seriedade e paixão, privilegiando, em especial, as políticas de educação, defendendo, de forma intransigente, o direito de todos e de cada um dos alunos e das alunas às mesmas oportunidades de acesso a uma aprendizagem de qualidade.

Já no início deste ano letivo, em setembro, regressei à escola e às salas de aula, assumindo um horário completo, sem qualquer remuneração, conciliando esta minha profissão com o cargo de deputado, que agora finaliza.

Foi mais um desafio conquistado e superado. Embora muito tenha sido feito, sei que ainda havia mais por realizar. Saio de cabeça erguida, orgulhoso do percurso traçado e do trabalho desenvolvido. Tenho a certeza de que dei o meu melhor na defesa do interesse público e continuo a acreditar nos ideais e no modelo de desenvolvimento que sempre defendemos para a Região. E podem crer que não desisto.

Durante o meu percurso na Assembleia Legislativa da Madeira, entre outras iniciativas e intervenções, em nome do PS, apresentei e defendi diversas propostas para melhorar a Educação, valorizar a carreira docente e dignificar o trabalho dos professores, educadores, técnicos e funcionários das escolas, sempre com o objetivo de elevar a qualidade do nosso ensino. Como representante da Região no Conselho Nacional de Educação, continuarei a me envolver com o mesmo entusiasmo, contribuindo para a construção de políticas educativas mais justas e eficazes, que promovam a melhoria das aprendizagens e combatam as desigualdades no sistema educativo.

Porque acredito que o conhecimento, o saber e o aprender são pilares fundamentais para o crescimento, o progresso e o sucesso de todos, assumo o compromisso de continuar a defender uma Escola verdadeiramente inclusiva, onde ninguém fica para trás.