Capitão de cargueiro que colidiu com petroleiro acusado de homicídio por negligência

O capitão russo de um navio porta-contentores registado na Madeira e que colidiu na segunda-feira com um petroleiro no mar do Norte, na costa inglesa, foi hoje acusado de homicídio por negligência grave, revelou a polícia britânica.

"O capitão do navio Solong, Vladimir Motin, de 59 anos, de (...) São Petersburgo, na Rússia, foi acusado de homicídio voluntário por negligência grave e mantido sob custódia, antes de comparecer no Tribunal de Magistrados de Hull" no sábado, destacou a Polícia de Humberside, em comunicado.

"Autorizámos a Polícia de Humberside a acusar um cidadão russo em ligação com uma colisão envolvendo duas embarcações no mar do Norte, na costa leste de Inglaterra", acrescentou Frank Ferguson, chefe da Divisão de Crimes e Combate ao Terrorismo do Ministério Público.

O cargueiro Solong, registado em Portugal, colidiu na segunda-feira no mar do Norte, ao largo do leste de Inglaterra, com o Stena Immaculate, um petroleiro norte-americano que transportava combustível para as forças armadas norte-americanas, incendiando ambos os navios.

De acordo com a sua página eletrónica, dos 33 navios que a empresa alemã Ernst Russ possui, total ou parcialmente, 22 estão registados na Madeira, em Portugal.

Motin foi detido no nordeste de Inglaterra na terça-feira, um dia após a colisão com o MV Stena Immaculate.

A polícia de Humberside confirmou que o membro da tripulação desaparecido "é agora considerado morto" após uma extensa busca. O comunicado informou que a família está a ser apoiada por polícias treinados e especializados para estes casos.

O Ministério Público disse que o cidadão filipino Mark Angelo Pernia, de 38 anos, foi identificado como o membro da tripulação que terá morrido na colisão.

A empresa de navegação Ernst Russ, proprietária do Solong, disse anteriormente que os 14 tripulantes do navio eram uma mistura de cidadãos russos e filipinos.

As autoridades do Reino Unido disseram que não há nada até ao momento que indique que o incidente esteja relacionado com a segurança nacional.

O Departamento de Investigação de Acidentes Marítimos do Reino Unido está também envolvido na investigação do que fez com que o Solong, com destino a Grangemouth, na Escócia, para Roterdão, nos Países Baixos, atingisse o petroleiro parado, que estava ancorado a cerca de 16 quilómetros da costa inglesa.

A investigação está a ser liderada pelos EUA e por Portugal, os países onde os navios têm bandeira.

Os documentos de inspeção portuária mostram que o Solong falhou as verificações de segurança relacionadas com a condução em Dublin, na Irlanda, em julho, com as "comunicações de posição de condução de emergência/leitura da bússola" da embarcação ilegíveis.

Uma inspeção na Escócia, em outubro, encontrou outras duas deficiências. O navio não foi retido após nenhuma das inspeções.