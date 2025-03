Exposição sobre iconografia musical nas capelas, igrejas e conventos inaugurada amanhã

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através do Conservatório – Escola das Artes da Madeira Eng.º Luiz Peter Clode e da Direcção Regional da Cultura, inauguram amanhã, dia 27 de Março, às 17h30, no Núcleo Museológico de Santo Amaro – Torre do Capitão, a exposição 'A Iconografia Musical nas Capelas, Igrejas e Conventos do Concelho do Funchal: Um Olhar Sobre o Património Artístico e Cultural'.

Este projecto resulta de uma parceria entre o Conservatório – Escola das Artes da Madeira Eng.º Luiz Peter Clode, a Direcção Regional da Cultura e o Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, num trabalho de investigação desenvolvido entre Maio de 2023 e Março de 2025.

"A exposição reflecte um estudo aprofundado sobre a iconografia musical presente em espaços religiosos do Funchal, analisando e documentando elementos artísticos como pinturas, esculturas e outras manifestações visuais que integram representações musicais. A investigação permitiu identificar instrumentos, figuras de músicos e cenas em que a música desempenha um papel central, contribuindo para uma compreensão mais ampla do património artístico e cultural da Madeira", revela nota à imprensa.

Explica que "o trabalho de investigação decorreu em várias fases, incluindo levantamento dos templos com representações musicais, formação especializada da equipa de investigação, documentação fotográfica e catalogação das imagens". A metodologia, conforme acrescenta, "seguiu os critérios da Base de Dados de Iconografia Musical, coordenada por Luzia Rocha, especialista na área". A equipa de investigação contou ainda com a colaboração de Rita Rodrigues (historiadora de arte sacra), do fotógrafo Rui Camacho, e de especialistas como Paulo Esteireiro, Carolina Faria, Leonor Lowden e Micaela Campanário.

Além da exposição, prossegue, "o projecto inclui a produção de um catálogo com textos de enquadramento, consolidando esta iniciativa como uma referência no estudo da relação entre música, arte e património sacro na Madeira". Durante o processo de investigação, conforme refere, "foram também realizadas duas atividades complementares: 'Iconografia Musical na Arte Sacra' – Conferências e visitas guiadas (2023) e 'Jornadas de Música Histórica. Notas no Tempo' – Mesa-redonda sobre iconografia musical nas igrejas do Funchal (2024)".

Conclui referindo que "a exposição reforça o compromisso do Conservatório – Escola das Artes da Madeira e da Direcção Regional da Cultura com a valorização do património cultural e musical da região, promovendo um olhar renovado sobre a iconografia musical no contexto religioso funchalense".