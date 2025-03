Trabalho de base nas escolas protege futuros adultos e consumidores

De alunos, para alunos, com clareza, com graça e com talento. Foram assim os trabalhos realizados este ano no âmbito do concurso ‘Educação Para os Media’, uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia que mobiliza cerca de 90 escolas da Madeira no sentido de formar cidadãos críticos e adultos conscientes. Os resultados da segunda edição da competição foram apresentados esta manhã no auditório da EB/PE Dr. Eduardo Brazão de Castro, que se transformou num estúdio de televisão para abordar ‘Consumo e Publicidade’, o tema desta 2.ª edição. Foi uma verdadeira aula onde miúdos e graúdos deram uma lição de capacidade e compromisso.

O objectivo do projecto é arranjar formas alternativas de aprendizagem através das tecnologias da informação e comunicação, dos media e do audiovisual que preparem as crianças e adolescentes para serem consumidores conscientes, críticos e responsáveis, um desafio crescente num mundo digital que exige cada vez mais capacidade de selecção.

Os alunos realizaram um trabalho de pesquisa e prático que se traduziu depois não apenas nos vídeos a concurso, mas também em todo o jornal televisivo que ali foi montado, explicou Vasco Cunha, o coordenador do Educamedia desde 2009. O professor refere a importância crescente que este programa vem adquirindo ao longo dos anos: “Nós sentimos que à medida que passa mais o tempo e com a envolvência das redes sociais e da componente digital, mais necessidade existe de trabalhar a educação para os média”.

O programa vai do pré-escolar ao secundário, incluindo o ensino profissional, mas é de participação facultativa, quem participa nos programas é porque vê necessidade e importância desta oferta, pelo que o professor gostaria de ver estes conteúdos mais derramados nas disciplinas ou eventualmente, admite, numa disciplina própria, “não ficar de forma residual”, lamentou. “Todos percebemos que é uma área que deve ser trabalhada. Se os adultos sentem alguma dificuldade nesta descodificação, imaginemos os alunos”.

Alguns frutos já foram colhidos ao longo deste tempo. Ontem ficou claro isso mesmo. Consumir com consciência, valorizar relações em detrimento de objectos, questionar a compra, não se deixar levar por influenciadores e ficar alerta para o que chega fácil à mão, para as armadilhas das redes, para a necessidade de proteger os dados e para a publicidade enganosa foram mensagens passadas nos vídeos criados e lições que ficam certamente gravadas. “A publicidade pode ser poderosa, mas o pensamento crítico ainda mais”, lembrou uma das crianças num dos trabalhos exibidos.

De referir que a apresentação do jornal foi integralmente assegurada por alunos, incluindo do 1.º Ciclo. Foram os pivots, repórteres e entrevistadores.

O Educamedia engloba onze projectos, uns mais voltados para a cultura, outros para a tecnologia, media, realização de filmes, noticiários e webrádio.

Os premiados do segundo concurso no âmbito deste programa foram, no caso do Melhor Cartaz e do Melhor Vídeo de Sensibilização de 1.º e 2.º Ciclos, os apresentados pelos alunos da EB1/PE da Lourencinha; no de Melhor Vídeo de Sensibilização 3º Ciclos e Secundário, o da Escola Secundária Jaime Moniz; no de Melhor Reportagem 1.º e 2.º Ciclos, a submetida pelo Colégio do Marítimo; e no caso dos alunos do 3º Ciclos e Secundário, a criada pela EB23 do Caniço. Houve ainda menções honrosas para os trabalhos da Escola Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva e ⁠Escola Básica e Secundária de Santa Cruz.