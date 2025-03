Projecto para criar Jardim de Santa Luzia surgiu em 1998

Um novo ‘pulmão verde’ na cidade do Funchal. Era desta forma que a Câmara Municipal do Funchal encarava a substituição da antiga Fábrica do Torreão – Hinton por um jardim. Na edição de 13 de Março de 1998, o DIÁRIO dava conta destes projectos, que correspondiam a mais de 16 mil metros quadrados.

Na época, essa zona era muito cobiçada pelo sector imobiliário. Embora se tratasse de uma propriedade privada, a autarquia queria travar o ‘apetite’ imobiliário dessa área. “A ideia é oferecer aos funchalenses um amplo jardim público, que sirva de pulmão verde à cidade”, dizia fonte da Câmara ao DIÁRIO.

As ribeiras que atravessavam o local deveriam ser ‘aproveitadas’ e incluídas no projecto, com plantação de árvores de grande porte e de outras espécies arbóreas. Já os componentes da velha fábrica também deveriam ser usados para decorar o parque, sendo que a enorme chaminé deveria ficar de pé.

“É necessário, cada vez mais, criar novos espaços verdes numa área onde existe uma considerável concentração habitacional em apartamentos”, argumentava a mesma fonte.