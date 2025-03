Direcção Regional de Desporto promove formação sobre 'Comunicação Digital'

A Direcção Regional de Desporto promover no próximo dia 24 de Março uma ação de formação subordinada ao tema 'Comunicação Digital no Desporto'.

A iniciativa inserida no Plano de Formação para o ano 2025, tem o objectivo de informar e sensibilizar os agentes desportivos e os recursos humanos do desporto da Região Autónoma da Madeira para a importância e a necessidade da comunicação no mundo actual, no sentido de potenciar os meios de comunicação das entidades desportivas para um maior envolvimento e participação dos sócios, patrocinadores, investidores, atletas e comunidade local.

A formação decorrerá no auditório do Colégio dos Jesuítas, entre as 9h30 e as 12h30 e das 14h30 e as 17h30.

As inscrições devem ser efectuadas 'on-line', através dos seguintes links: