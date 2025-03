PSP envia cerca de 1.500 quilos de armas apreendidas para destruição no continente

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira enviou, ontem, o carregamento de três contentores com armas no navio patrulha da Marinha Portuguesa. As armas de fogo foram apreendidas no decurso de vários processos.

São "cerca de 240 armas de fogos curtas, 200 armas de fogo longas e inúmeras armas brancas proibidas (peso aproximado de 1500 Kgs) que seguem para destruição no Continente", refere uma publicação nas redes sociais do Comando Regional da PSP.

Importa referir que nos últimos cinco anos Portugal destruiu "um total 137.897 armas, sendo que no ano corrente foram já destruídas até à data 8.317 armas. No que respeita à destruição de cartuchos e munições, nos últimos 5 anos foram destruídos um total de 42.595 Kgs."