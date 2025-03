Recorrer às armas para defender a paz

Poderia estar agora a falar no “festival” de eleições que se aproximam; elas são legislativas regionais, legislativas nacionais, autárquicas e para início do próximo ano, presidenciais. Como veem pode faltar dinheiro para tudo mas uns bons milhões para eleições não há-de faltar. Tudo se aceita em nome de uma democracia, já enferma por ação ou inação de políticos interesseiros e desonesto que se servem da causa pública. Albuquerque e Montenegro são de uma cor política que prefere os negócios desestabilizando a ilha e o país. Poderia falar ainda do custo de vida que a cada dia sobe vertiginosamente e os idosos têm que optar pelo supermercado ou a farmácia, falar no subsídio de mobilidade, entre Madeira e Continente, a vergonha de que todos governos falam mas nenhum resolve, enfim, falar das promessas políticas que há 50 anos não passam disso mesmo; promessas. Todavia, acabo por me repetir sobre um tema incontornável, pela sua perigosidade iminente para a população mundial, como aquele que se está a delinear na América do Norte onde já começou a guerra comercial e já desponta, no horizonte, a guerra das armas. Isto é de tal modo grave que já deu para o Mundo esquecer a guerra do Médio Oriente e a invasão da Ucrânia.

Depois que os norte-americanos escolheram Trump para governar os EUA, um psicopata que se contradiz a cada dia, e um “garoto” mimado que se habituou a brincar perigosamente com dinheiro, mais me convenço que fortunas desregradas são um perigo para o Mundo e para a humanidade porque o dinheiro em demasia corrompe, compra guerras, armas, droga, aumenta o custo de vida e os favores de quem governa, perigando a própria democracia. Enquanto Trump governar, o mundo não terá sossego porque tanto ele como Musk não nasceram para a política, nasceram para o “sonho americano”, ganhar dinheiro de qualquer modo mesmo promovendo a guerra. Já por algumas vezes alertei, nesta página, para o capitalismo selvagem e ele está aí. A visão destes insensatos é fazer alianças com quem tem dinheiro e poder, seja com o ditador Putin, com Kim Jong-Un ou outro qualquer usurpador dos direitos, liberdades e garantias dos povos. Pretendem gerir a América como se fosse uma empresa mas em política tem de haver outros valores sociais que esses senhores desconhecem, preferindo o terrorismo político e financeiro, obrigando a Europa e outros países a se rearmarem com armamento nuclear para defender a paz fortemente ameaçada. Estes três personagens, Putin,Tramp e Musk devem ser os homens mais odiados do momento, neste planeta.

Quem, certamente, não vê com bons olhos este “namoro” entre os EUA e a Rússia, será Xi Jinping, o presidente da China, que também já entrou na guerra comercial retaliando aos produtos americanos com uma taxa de 15% sobre os produtos agrícolas. Apesar de ser um líder pró ditador, é um homem inteligente e vai esperar calmamente pelo desgaste financeiro e bélico da Rússia e de outros países envolvidos para, eventualmente, tomar uma posição de força. Cuidem-se!

Com esta aproximação dos EUA à Rússia, coisa impensável até janeiro do ano corrente, é que os governos europeus, se aperceberam que confiaram demasiado no chapéu protetor da super potência EUA esquecendo-se que um país pode mudar de estratégia, ou até regime, consoante o líder que o povo, “na sua sabedoria” escolhe. Os chefes de Estado inteligentes e sensíveis aos horrores da guerra têm feito tudo para uma paz duradoura mas não acredito que Putin esteja interessado e fará tudo para continuar a guerra porque é um homem cruel, expansionista e destruidor de vidas e bens .

Numa guerra todos perdem até mesmo aqueles que não estão diretamente envolvidos, pois a imbecilidade de Putin despoletou uma corrida ao armamento nuclear obrigando todos os países a abrir os cordões a bolsa para a compra de armamento cuja fatura será paga por todos nós com sobrecarga de impostos. Só espero que a Europa não caia na armadilha americana e vá comprar essas armas aos EUA, pois seria beneficiar os infratores, Trump e Musk .

Proponho para Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, uma estátua do seu tamanho, no promontório mais alto de Kiev já que tem sido um exemplo de coragem e abnegação, pois nunca virou a cara à luta apesar da inferioridade militar e económica. É o grande herói do povo ucraniano e um exemplo para o Mundo, pois tem sido exemplar na sua determinação, na sua persistência e incansável a calcorrear o mundo tentando apoios para o seu país o que lhe custou uma humilhação na Casa Branca por um homem que nunca deveria ser escolhido para presidente de um país como os EUA.