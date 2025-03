Autarquia de Machico procede a alteração na iluminação nocturna pública

Segundo a Câmara Municipal de Machico, "a poluição luminosa é um tipo de poluição pouco conhecida, mas com impactos significativos quer na biodiversidade, quer nos próprios seres humanos e na sua saúde".

"O projecto LifeNatura@Night tem como objectivo reduzir a poluição luminosa que afecta as áreas protegidas dos arquipélagos da Madeira, Açores e Canárias, e mitigar os seus impactos nas espécies protegidas ao nível da UE. As aves marinhas serão utilizadas como espécies bandeira e indicadoras do impacto da poluição luminosa – uma das ameaças prioritárias para este grupo na Macaronésia", revela a autarquia.

A poluição luminosa emerge como uma ameaça crítica para os ecossistemas, desencadeando mudanças no comportamento da vida selvagem, dificultando a recuperação de espécies ameaçadas, interferindo em rotas de migração e reduzindo tanto o sucesso reprodutivo quanto a sobrevivência dessas espécies". Câmara Municipal de Machico

Diz ainda que "a Câmara Municipal de Machico, sendo parceira deste projecto internacional, apostou na aquisição e substituição de 228 luminárias e 3 controladores que se encontram colocadas ao longo da baía de Machico, Caniçal e Porto da Cruz". Um investimento que, conforme revelou, rondou os cerca de 150 mil euros.

E concluiu: "Esta é uma medida de cariz sustentável que tem como objectivo, a longo prazo, contribuir para a protecção dos ecossistemas marinhos e simultaneamente reduzir o consumo desnecessário de electricidade no Município".