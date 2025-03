Autarquias batem governo no gasto em festas

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 15 de Março, dá conta que foram movimentados perto de seis milhões de euros no ano passado em festas. Câmaras investiram quatro vezes mais do que o Executivo em eventos festivos.

Natalidade dá tombo de 50%

Fique a saber que, em três décadas, a população jovem da Região caiu 43%. Em Janeiro morreram mais pessoas do que nasceram. Nesta edição conheça o que defendem as 14 candidaturas para incentivar os nascimentos combater o despovoamento e fixar os jovens.

Brindes ao futuro entre “sabores e saberes”

Revelamos ainda que Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos vaticinaram vitórias em breve num dia de romaria política ao stand da Madeira na Better Tourism Lisbon (BTL). Ainda na maior feira de turismo do país, a Binter garante até oito voos para Canárias, enquanto a TAP programa 1.250 voos por semana para o Verão.

Vinho Madeira rendeu 2,6 milhões nos EUA

Fique a saber que os EUA foram o segundo país mais relevante, em 2024, a nível de exportação. A Região está expectante face à ameaça do presidente Trump.

Destaque ainda para: Consumidores madeirenses menos queixosos.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper.