Martínez junta Vitinha e Neves e deixa Bernardo no banco em Copenhaga

Portugal vai atuar hoje na Dinamarca, na primeira mão dos quartos de final da Liga das Nações de futebol, com João Neves e Vitinha juntos a meio-campo e com Bernardo Silva fora do 'onze' inicial.

Para o encontro no Estádio Parken, em Copenhaga, o selecionador Roberto Martínez aposta em Rafael Leão e Pedro Neto no apoio, na frente, ao capitão Cristiano Ronaldo e escolheu Renato Veiga para fazer dupla com Rúben Dias no centro da defesa.

Colegas de equipa no Paris Saint-Germain, e ambos a fazerem uma excelente temporada no clube francês, Vitinha e João Neves vão agora estar juntos no 'miolo' da seleção nacional, numa clara aposta de Roberto Martínez em querer aproveitar a rotina dos dois jogadores.

Bruno Fernandes completa a zona do meio-campo, em que não vai estar Bernardo Silva, relegado para o banco de suplentes, naquela que é a maior surpresa nas escolhas de Martínez.

Na zona mais ofensiva, no seu primeiro jogo pela equipa das 'quinas' com 40 anos e já sem a velocidade de outros tempos, Ronaldo vai ter a companhia dos 'rápidos' Rafael Leão e Pedro Neto nas alas.

Na defesa, Renato Veiga ganhou a 'corrida' a Gonçalo Inácio e António Silva e entra no 'onze' português, fazendo dupla com Rúben Dias, com Diogo Dalot e Nuno Mendes nas laterais e com Diogo Costa, como é habitual, na baliza.

Francisco Conceição e Gonçalo Ramos foram os futebolistas excluídos da ficha de jogo, que só pode ter 23 jogadores. O selecionador nacional trouxe 25 para Copenhaga.

Portugal tem 10 jogadores em risco de falharem a segunda mão, caso vejam um cartão amarelo em Copenhaga (Renato Veiga, Rúben Dias, Cristiano Ronaldo, João Neves, João Palhinha, Pedro Neto, Bernardo Silva, Rúben Neves, Nelson Semedo e Diogo Jota).

Do lado da Dinamarca, destaque para a titularidade de Morten Hjulmand, médio do Sporting, que vai ter o lado o veterano Christian Eriksen, e para a inclusão no 'onze' do estreante avançado Mika Biereth, que está a fazer uma segunda parte temporada excelente no Mónaco (11 golos em 12 jogos).

Este será o sexto jogo oficial de Portugal na Dinamarca, com a seleção nacional a registar três vitórias, um empate e uma derrota.

A seleção das 'quinas' chegou aos quartos de final da Liga das Nações, depois de ter vencido o Grupo A1, com quatro vitórias e dois empates, enquanto a Dinamarca foi segunda classificada no Grupo A4, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

O Dinamarca-Portugal está agendado para as 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Estádio Parken, e terá arbitragem do bósnio Irfan Peljto.

O segundo e decisivo duelo com os escandinavos está marcado para domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, também às 19:45, e vale o acesso à 'final four' da Liga da Nações.