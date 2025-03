Projecção prevê abstenção entre 41% e 47%

A abstenção nas eleições Regionais 2025 situa-se entre os 41% e 47%, de acordo com projecção divulgada pela RTP.

Segundo a sondagem divulgada às 18h30, e desenvolvida pela Universidade Católica, a taxa de abstenção fica em linha do que o anterior sufrágio.

No último acto eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, realizadas em 26 de Maio de 2024, em que votaram 135.909 votantes dos 254.522 inscritos, a taxa de abstenção foi de 46,6%.

Afluência às urnas na Madeira nos 42,48% até às 16 horas O Ministério da Administração Interna indica que, até às 16 horas, 42,48% dos eleitores já tinham votado nas eleições legislativas regionais, que decorrem este domingo, na Madeira. Até às 12 horas, a afluência era de 22,10%.

Indicador da afluência dos eleitores às urnas ao longo do dia:

Mais de 255 mil eleitores chamados hoje a votar

Mais de 255 mil eleitores foram hoje chamados a votar nas legislativas regionais antecipadas da Madeira para escolher a nova composição do parlamento do arquipélago, com 14 candidaturas na corrida.

As secções de voto distribuídas pelas 54 freguesias dos 11 concelhos da Região Autónoma da Madeira estiveram abertas entre as 8 e as 19 horas.

De acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o número de inscritos "habilitados para votar" na eleição de hoje é de 255.380, dos quais 249.840 na ilha da Madeira e 5.540 na ilha do Porto Santo.

