O Ministério da Administração Interna indica que, até às 16 horas, 42,48% dos eleitores já tinham votado nas eleições legislativas regionais, que decorrem este domingo, na Madeira. Até às 12 horas, a afluência era de 22,10%.

Os dados do último acto eleitoral, em Maio do ano passado, indicam que, às 16 horas, a afluência era de 40,52%. Isto significa que houve aumento da afluência este ano, comparativamente com o ano passado.