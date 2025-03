Votação superior à anterior eleição na Escola da Ajuda

A participação dos eleitores ao sufrágio regional que se realiza hoje para eleger o parlamento da Madeira está a ter melhor adesão do que nas eleições do ano passado.

Menos de um ano depois às 12h00 já votaram 20,3% dos 8.470 eleitores inscritos na Escola da Ajuda, uma das maiores secções de voto do Funchal, totalizando 1.723 votos depositados nas urnas.

Nas eleições de Maio do ano passado, à mesma hora tinha comparecido 19,4% dos inscritos, confirmando agora a percepção que esta tem sido uma eleição com maior participação do que inicialmente se antevia dado o alegado cansaço dos eleitores com o terceiro sufrágio regional em ano e meio.

Quem ainda não votou é Miguel Albuquerque, cabeça-de-lista do PSD, que já devia ter votado às 12h30.