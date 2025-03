Mais paixão pela bola do que pelas eleições

A freguesia do Paul do Mar continua a destacar-se pelas piores razões nas eleições regionais deste domingo, com uma das taxas de abstenção mais elevadas da Madeira. Apesar do esforço criativo levado a cabo pelo presidente da Junta de Freguesia, a adesão dos eleitores fica novamente aquém das expectativas.

Numa tentativa inusitada de incentivar a participação, o autarca organizou um jogo de futebol para as 15 horas como "táctica", o presidente apelou a todos os jogadores que exercessem o seu direito de voto depois da ‘brincadeira’.

"A ideia era simples: chamar a atenção de uma forma diferente e aproveitar a paixão pelo futebol para mobilizar os mais jovens", explicou o autarca.

"As pessoas estão desmotivadas, cansadas de tantas eleições”, lamentou. Segundo o autarca, a crescente emigração na freguesia também contribui para esta desmobilização. "Muitos dos nossos eleitores estão fora, espalhados por esses países. Isso tem impacto e explica parte da nossa realidade", sublinhou.

Ainda assim, o autarca defende que este tipo de iniciativas são importantes para tentar inverter a tendência. “Vamos continuar a procurar formas criativas para trazer as pessoas às urnas", garantiu.

A abstenção tem sido uma preocupação constante no Paul do Mar e, apesar do empenho local, os resultados mostram que a ligação entre eleitores e a política está longe de ser reestabelecida.