Paulo Cafôfo e Sérgio Gonçalves alvos de denúncia anónima na Procuradoria Geral da República

Segundo o jornal digital Observador, Paulo Cafôfo, líder do PS-Madeira e antigo presidente da Câmara Municipal do Funchal, foi alvo de uma denúncia anónima que levanta suspeitas sobre viciação de contratos, financiamento "paralelo" e pagamentos a funcionários da autarquiaque trabalhariam para campanha do PS-Madeira. A Procuradoria-Geral da República confirmou a recepção da denúncia.

A denúncia, segundo a notícia do Observador, terá sido feita na plataforma online do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) criada para receber este tipo de denúncias. Fonte da PGR confirmou a recepção, na quarta-feira.

Serão visados como suspeitos Paulo Cafôfo e Sérgio Gonçalves, ex-líder do PS Madeira e em causa estarão suspeitas de viciação de contratos, financiamento partidário “paralelo” e pagamentos a funcionários da Câmara do Funchal que trabalhariam para a campanha do PS-Madeira durante a gestão de Cafôfo na CMF.

A denúncia também refere o financiamento da campanha para as eleições regionais de 2019 e a escolha de Sérgio Gonçalves para a liderança do partido.

Paulo Cafôfo, acusou hoje o PSD de ter feito uma queixa anónima contra si no Ministério Público (MP), classificando a atitude de cobardia e desespero.

Em declarações aos jornalistas numa iniciativa de contacto com a população, no Funchal, o socialista disse ter tomado conhecimento há pouco tempo de que uma queixa anónima contra si sobre "tudo e mais alguma coisa" deu entrada no Ministério Público na quarta-feira.

O candidato e presidente do PS/Madeira, o maior partido da oposição, está convicto de que os social-democratas são responsáveis pela denúncia e sublinhou que "os madeirenses sabem que denúncia anónima é só um ato de desespero e cobardia por parte do PSD".

"O PSD está a sentir o chão a fugir debaixo dos pés e procura lançar lama sobre mim, quando efetivamente quem tem um processo e que é arguido por suspeitas de corrupção é Miguel Albuquerque [presidente do Governo Regional, do PSD]", apontou.

Os madeirenses, acrescentou, "bem conhecem, bem sabem e estão fartos dos jogos de medo, das mentiras, das represálias, da chantagem e das perseguições".

Cafôfo assegurou que não se vai deixar intimidar e que o PS "joga limpo", referindo que já fez várias queixas contra o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, mas "tudo assinado, nada anónimo, contra as negociatas e os favorecimentos deste regime".

"Estou ao lado dos madeirenses e os madeirenses podem confiar em mim que esta era do jogo sujo, das represálias, da chantagem, com o PS vai acabar e vai acabar já no próximo domingo", realçou.