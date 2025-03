Aplicações financeiras: 50% para necessidades, 30% para desejos e 20% para poupança

O economista Sérgio Jesus foi ao TEDxYouth@Funchal 2025, que decorre esta tarde no Auditório Padre Mário Casagrande, na Escola da APEL, dar conselhos de aplicação financeira especialmente dirigida ao público mais jovem.

‘Da sobrevivência à reforma’ foi o mote da intervenção do experiente consultor especializado em apoiar empresas e indivíduos em diversas áreas estratégicas. Com uma sólida trajectória na contabilidade e fiscalidade, assegurou que “não é preciso muito dinheiro para se fazer dinheiro”.

Começou por abordar a importância de se conhecer a própria realidade financeira. A começar pela fonte de receita, nomeadamente a mesada dos pais, a poupança (depósito a prazo desde cedo) e nuca descorar a possibilidade de um “part time job”, até porque “é saudável ter um emprego, é saudável ter uma ocupação”, sustentou.

A aplicação de despesas e investimento é outra das vertentes relevantes para o equilíbrio financeiro. Neste capítulo, a prioridade é a renda, a comida, os transportes e as telecomunicações, seguida da escola, do desporto e do lazer, e por último o ócio e a cultura.

Aos presentes o economista aconselhou reservar 50% para necessidades, 30% para desejos e 20% para poupança.

No capítulo das poupanças, aconselha os jovens a abrir duas contas bancárias, uma corrente, uma a prazo, de preferência em bancos diferentes. Propõe ainda depósitos de valor entre 10% a 20% na conta poupança e a criação de um fundo de emergência entre três a seis vezes o que são as despesas fixas mensais. Aconselha ainda que a poupança tenha um objectivo e não seja apenas poupar por poupar.

Muito importante na opinião de Sérgio Jesus é começar cedo a poupar. “Não vale a pena esperar. Vale a pena começar cedo”, garante. Sustenta que o tempo é uma variável em termos de rentabilidade que faz toda a diferença.