'AIDAcosma' trouxe mais de 7.200 pessoas na sua escala semanal no Funchal

Um total de 7.213 pessoas chegaram ao Funchal, hoje, a bordo do 'AIDAcosma', naquela que é a escala habitual do cruzeiro neste porto. O navio chegou de Las Palmas e tem partida agendada para as 22h30 rumo a Tenerife.

Segundo nota da APRAM, esta é a penúltima escala antes de terminar o cruzeiro que se iniciou a 5 de Março. Até final deste mês, o 'AIDACosma' vai estar a realizar cruzeiros entre as ilhas atlânticas de Canárias e da Madeira. Já o 'Azura', que acompanhava o 'AIDAcosma' às segundas-feiras no Porto do Funchal, fez a última escala na passada semana e está agora, posicionado no Mediterrâneo.

Ainda hoje deve chegar o 'AIDAblu', quando forem 19 horas, vindo de Las Palmas com 2.010 passageiros e 636 tripulantes. Será uma escala de 47 horas e sai às 18 horas, de quarta-feira.

Esta tarde, pelas 16h30, sai para La Palma, o veleiro 'Santa Maria Manuela', que chegou sexta-feira ao cais norte do Porto do Funchal.