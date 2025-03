Vento forte fez mobilizar bombeiros durante a noite

O vento forte que se fez sentir durante a noite desta sexta-feira, 7 de Março, fez mobilizar os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) para diversas ocorrências.

Pelas 21 horas, a corporação mobilizou uma equipa para a zona das Quebradas, em São Martinho, para retirar da via públicas uma chapas metálicas que haviam caído.

Pouco tempo depois, desta feita na Rua de Santa Maria, retiraram igualmente da via pública um portão de uma obra, que se soltou devido ao vento.

Há também a registar, durante a madrugada, pela 00h30, na zona do Hospital João de Almada, a queda de uma chapas de madeira, que foram 'retiradas' pelo vento de uma obra que decorria num telhado. Segundo o que foi possível aferir, as chapas chegaram a atingir duas viaturas.

Por fim, já na manhã deste sábado, pelas 7h30, uma equipa dos BVM deslocou-se até à zona dos Tornos, no Monte, para cortar um galho de uma árvore que estava a impedir a passagem de autocarros.

Desde a meia-noite, a rajada máxima registada na rede de estações meteorológicas do Instituto Potuguês do Mar e da Atmosfera (IPMA) ocorreu no Chão do Areeiro às 5h40, atingindo os 105 km/h.