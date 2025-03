Pedro Nuno diz que eleições "o mais depressa possível" são única forma de clarificação

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, defendeu hoje que eleições legislativas antecipadas são "a única forma" de clarificar a situação política em Portugal e que devem acontecer "o mais depressa possível".

À saída da audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Pedro Nuno Santos, disse esperar pela decisão do chefe de Estado e sublinhou que as eleições não eram o cenário "desejável para ninguém", mas neste momento são a "única forma" de clarificar a situação política em Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa recebe hoje todos os partidos com assento parlamentar, na sequência da demissão do Governo PSD/CDS-PP causada pelo 'chumbo' da moção de confiança ao executivo.