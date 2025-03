Cantora Charli XCX foi a grande vencedora dos BRIT Awards com cinco prémios

A cantora Charli XCX foi a grande vencedora da edição de 2025 dos BRIT Awards, os mais importantes prémios da música britânica, ao conquistar os principais cinco prémios.

Na cerimónia, que decorreu no sábado à noite em Londres, Charli XCX ganhou os prémios de artista do ano, álbum do ano - com "Brat" -, melhor canção - com "Guess" que conta com a participação de Billie Eilish -, melhor artista dance e compositora do ano.

A banda de jazz Ezra Colective ganhou o prémio de grupo do ano, os irlandeses Fountains DC conquistaram o de grupo internacional do ano, enquanto o melhor novo artista foi o grupo The Last Dinner Party.

Chappell Roan também triunfou na gala ao vencer os prémios de canção internacional do ano, com "Good Luck, Babe", e de artista internacional do ano.

Na cerimónia, foram também galardoados Stormzy, com o prémio de melhor artista hip-hop/grime/rap; Sam Fender, que conquistou o brit para melhor artista alternative/rock; Jade, que recebeu o prémio de melhor artista pop; e Raye, que foi a melhor artista R&B.

Os BRIT foram ainda atribuídos a Myles Smith, que ganhou o galardão estrela emergente; e a Sabrina Carpenter, que conquistou o prémio de sucesso.

A gala, apresentada pelo ator e comediante Jack Whitehall, teve um dos seus pontos altos na homenagem prestada a Liam Payne, antigo membro dos One Diretion, que morreu em outubro do ano passado.