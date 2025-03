Conheça a nova autorização electrónica para entrar no Reino Unido

A entrada no Reino Unido, a partir de 2 de Abril, apenas poderá ser feita mediante a apresentação de uma autorização electrónica para esse efeito. Esta é uma medida que se relaciona com a saída do Reino Unido da União Europeia, apresentando-se como uma forma de melhor controlar as entradas e prevenir imigração ilegal.

Por isso, a partir dessa data, quem quiser viajar para Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte terá de obter esse documento, que tem um custo de 10 libras, o correspondente a cerca de 12 euros, denominado ETA (Electronic Travel Authorisation).

A ETA só serve para visitas por um período inferior a seis meses, para turismo, estudos de curta duração, visita a amigos e familiares, actividades comerciais e tratamentos médicos. Serve também para quem faça escala no Reino Unido, quer passe ou não pelo controlo fronteiriço.

Toda a informação está disponível no site do governo britânico, sendo certo que Portugal é um dos países que se junta à lista daqueles que precisam do ETA já a partir de 2 de Abril. Todos os passageiros, incluindo bebés e crianças são obrigados a pedir o documento, independentemente do meio de transporte utilizado, seja ele avião, túnel rodoviário ou até na escala de um cruzeiro.

Quais os dados necessários?

Para completar esse processo precisa, em primeiro lugar, aceder ao site do governo britânico. No separador dedicado ao ETA vai precisar descarregar uma fotografia do requerente, bem como uma do passaporte. Também terá de preencher todas as informações requeridas, que vão desde o nome, data de nascimento e dados do passaporte, até aos detalhes do emprego, endereço residencial e informações do contacto. Além disso, serão colocadas perguntas sobre segurança.

O pagamento do documento pode ser feito através de cartão de crédito ou de débito, Apple Pay ou Google Pay. A confirmação chega através do endereço de email.

Quanto tempo demora o processo?

O processo de preenchimento dos dados necessários deve demorar cerca de 20 minutos, sendo que convém ter já preparada a fotografia do requerente e do respectivo passaporte. O pedido demora cerca de 3 dias a ser processado, sendo enviada a respectiva confirmação. Mesmo assim, o governo britânico aconselha a que o pedido seja feito com cerca de 4 semanas de antecedência.

Há ainda uma alternativa. Sempre pode requerer um visto seja de visitante normal, de trabalho temporário ou de trânsito.

No entanto, se pretende ficar a trabalhar no Reino Unido, é obrigatório pedir o visto respectivo.