Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Mais velhos e em menor número. Hoje assinala-se o Dia do Pai com um conjunto de novos dados estatísticos sobre a realidade madeirense. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas página 16 e 17.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Há cada vez menos terra para cultivar. Região perdeu 942 hectares de área agrícola em 25 anos e fecharam mais de 1.300 explorações com a pandemia * Candidatos às eleições apresentam propostas para o sector primário * Bom tempo, sem previsão de chuva, no domingo eleitoral.

"Falta uma Lei de Bases da Habitação". Alerta do presidente da Cooperativa de Habitação Económica do Funchal.

Fique também a saber que servente de pedreiro foi julgado por alegada violação.

E, por fim, 14 milhões para ajudar empresas.

