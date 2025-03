CRESCER promove Aerial Yoga para crianças

O espaço dedicado ao desenvolvimento infantil - CRESCER - conta actualmente com um novo serviço: Aerial Yoga para crianças dos 3 aos 10 anos.

Esta mais recente actividade permite combinar os princípios da ioga com o uso de tecidos suspensos, proporcionando uma experiência única que alia o movimento, a diversão e o bem-estar.

Num comunicado enviado à redacção, o CRESCER explica que este novo serviço tem "inúmeros benefícios" para o desenvolvimento infantil, nomeadamente: a melhoria da flexibilidade e coordenação motora, aumento da concentração e do equilíbrio, promoção do relaxamento e da redução do stress e estimula a criatividade a a autoconfiança.

As aulas serão realizadas em grupos de até seis crianças, o que permite um "um acompanhamento personalizado e um ambiente seguro para a prática, e será ministrado pela terapeuta ocupacional e também diretora técnica do CRESCER Cristina Aveiro".

Os interessados podem contactar o seguinte e-mail - [email protected] - para mais informações e inscrições.