Trump espera que Putin aceite as tréguas temporárias

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje a deslocação imediata de negociadores à Rússia, afirmando ainda esperar que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, aceite o cessar-fogo temporário na Ucrânia.

O líder dos Estados Unidos manteve-se evasivo quanto à pressão que poderá exercer sobre Putin quanto ao acordo alcançado terça-feira, na Arábia da Saudita, entre norte-americanos e ucranianos sobre a proposta de cessar-fogo de 30 dias.

Questionado sobre o que poderia fazer para que a Rússia concordasse com a proposta, Trump foi vago, dizendo apenas: "Há coisas a fazer que não seriam agradáveis. (...) Financeiramente, posso fazer coisas que seriam muito más para a Rússia. Não quero fazer isso porque quero a paz".

O republicano referiu ainda que "as pessoas estão a caminho da Rússia neste momento", referindo-se aos negociadores durante uma reunião com o primeiro-ministro irlandês, Michael Martin, na Casa Branca.

Na terça-feira, o republicano indicou que iria falar diretamente com o Presidente russo, provavelmente esta semana.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que a Ucrânia espera medidas fortes dos Estados Unidos contra a Rússia se Moscovo rejeitar a trégua inicial.

"Medidas fortes em relação ao lado russo. É esse o meu entendimento, que podemos contar com essas medidas fortes", disse Zelensky, numa conferência de imprensa em Kiev, citado pela agência de notícias EFE.

Zelensky disse que desconhecia detalhes sobre as medidas.

"Mas estamos a falar de sanções e de reforço da Ucrânia", afirmou.

Zelensky disse também que a Ucrânia está pronta para a trégua proposta pelos Estados Unidos nas conversações realizadas na terça-feira em Jeddah, na Arábia Saudita.

Nas negociações na Arábia Saudita, os Estados Unidos concordaram em levantar a suspensão da ajuda militar a Kiev e em retomar da partilha de dados dos serviços de informação norte-americanos com as autoridades ucranianas.

Os Estados Unidos ficaram de informar a Rússia sobre o resultado das conversações, de acordo com a declaração conjunta divulgada no final do encontro.