Eu voto! O apelo de Jorge Veiga França

Os cidadãos portugueses que, como eu, viveram a sua infância e toda a adolescência num universo de ditadura onde as liberdades democráticas como a de expressão não existiam, têm a responsabilidade cívica de recordar isso e de transmitir, com o seu exemplo e o seu conselho, a todos os que lhes sucederam e não testemunharam essa realidade, que votar em todas as eleições previstas na nossa Constituição é o nosso primeiro ato cívico responsável.

Ele confirma o cumprimento do nosso direito inalienável e o nosso dever consciente de participação mínima ativa para a contínua construção ou reconstrução e melhoria constante da nossa vida democrática em sociedade.

Se deles abdicarmos sistematicamente, é minha convicção de que perdemos, ética e moralmente, qualquer direito de reclamar sobre o que à nossa volta se vai desenhando na política local, regional, nacional, europeia e mundial, das quais somos os primeiros e os últimos destinatários.

Antes pelo contrário, tenhamos consciência de que, se não votarmos, tornamo-nos – sim – corresponsáveis solidários de todas essas políticas que nos estão a conduzir à situação em que nos encontramos e, à escala global, ao fim da ordem internacional a que todos assistimos incrédulos, estabelecida após o fim da segunda guerra mundial há mais de sete décadas.

Voto, Sim! E convido a quem me leia a fazer o mesmo, começando já pelas próximas eleições regionais que se avizinham.