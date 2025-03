Astronautas retidos no espaço durante nove meses regressaram à Terra em segurança

Os astronautas da NASA, Butch Wilmore e Suni Williams, retidos no espaço durante nove meses, amararam hoje nas águas do Golfo do México, ao largo da costa da Flórida, nos Estados Unidos, a bordo de uma cápsula da SpaceX.

A cápsula da SpaceX desceu de paraquedas, poucas horas depois de ter partido da Estação Espacial Internacional, com o "splashdown" a ocorrer ao largo da costa de Tallahassee, na Flórida, e a ser transmitido em direto pela NASA.

"Em nome da SpaceX, bem-vindos a casa", disse o controlo da missão SpaceX na Califórnia.

"Que viagem", respondeu Hague, o comandante da cápsula.

Butch Wilmore e Suni Williams encerraram uma missão inesperadamente prolongada, que começou em junho, e partiram da Estação Espacial Internacional, juntamente com dois outros astronautas, numa cápsula que deve aterrar na costa da Florida, no sudeste dos Estados Unidos, hoje à noite.

Wilmore e Williams deveriam ter estado no espaço apenas uma semana, de acordo com os planos do primeiro voo de astronautas efetuado pela Boeing.

Porém, em junho, a cápsula do Boeing Starliner deparou-se com tantos problemas que a NASA insistiu para que regressasse vazia, deixando para trás os pilotos que realizaram esse teste, e que agora foram resgatados através de um voo da SpaceX.

Entretanto, houve ainda mais atrasos, quando uma cápsula nova da SpaceX, que devia ter transportado os substitutos dos dois astronautas da NASA há algumas semanas, necessitou de amplas reparações nos sistemas de baterias.

Uma cápsula mais antiga da empresa de Ellon Musk tomou então o lugar da anterior, e a operação pôde agora prosseguir.

A cápsula da tripulação da SpaceX acostou à Estação Espacial Internacional no último domingo, levando a bordo quatro astronautas, em representação dos EUA, Japão e Rússia.